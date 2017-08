Il caso Il Belgio accusa l'Olanda, insetticida nelle uova da novembre ​ "Siamo di fronte ad una frode, i responsabili devono essere puntti duramente dalla giustizia"

L'Olanda aveva trovato tracce dell'insetticida Fipronil nelle uova già a novembre scorso, ma non l'ha notificato alla Ue: lo ha detto il ministro dell'agricoltura belga, Denis Ducarme, in audizione davanti al Parlamento."Siamo di fronte ad una frode, i responsabili devono essere puniti duramente dalla giustizia", ha detto il ministro Ducarme ai deputati, ribadendo che le autorità olandesi non hanno avvertito nessuno dopo aver trovato il Fipronil nelle uova a metà novembre 2016.Il Belgio, grazie ad un suo controllo a campione, ha trovato il Fipronil a luglio in uova olandesi vendute nel suo Paese, e ha subito avvertito il commissario Ue all'agricoltura il quale "sembrava avere già quell'informazione", ha detto Ducarme.Il ministro belga ha anche scritto al suo omologo olandese per avere spiegazioni sul perché non avesse notificato nulla a nessuno.La ministra della salute, De Block, ha da parte sua assicurato che non sono state vendute in Belgio uova che avevano superato la soglia tossica dell'insetticida. E ha poi affermato che il suo Paese "ha rispettato il protocollo" su questa emergenza.