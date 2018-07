Lotta al terrorismo Belgio, arrestata coppia di iraniani che progettava attentato in Francia La coppia è stata arrestata a Bruxelles in possesso di esplosivi

Condividi

Merci à nos services de renseignement et de sécurité pour leur magnifique travail à #Stockel.



Ils ont contribué à déjouer un attentat qui serait commis en France.



Une fois de plus la bonne collaboration entre pays partenaires européens porte ses fruits! — Charles Michel (@CharlesMichel) 2 luglio 2018

Una coppia di belgi di origine iraniana è stata arrestata sabato a Bruxelles per il sospetto di aver pianificato un attacco contro un raduno dell'opposizione iraniana in Francia.Lo ha detto l'ufficio del procuratore federale specializzato in casi di terrorismo.La coppia (38 anni lui, 33 lei) è stata arrestata a Bruxelles in possesso di esplosivi. I due sono sospettati di voler commettere un attentato a Villepinte, vicino a Parigi, durante una manifestazione organizzata dai Mujahedin del Popolo iraniano (Mek), ha detto l'ufficio del procuratore in una nota.Sabato la coppia è stata intercettata a bordo dell'auto dalla polizia di Bruxelles in un quartiere della capitale ed è stata arrestata dopo il ritrovamento dell'esplosivo. Nel frattempo, in Francia veniva arrestato un presunto complice ed interrogate altre due persone, mentre in Germania è stato fermato un contatto della coppia, un diplomatico iraniano che lavora presso l'ambasciata a Vienna.Il primo ministro belga, Charles Michel, si è congratulato con le forze dell'ordine per l'ottimo lavoro. Poi ha aggiunto che la collaborazione con le diverse intelligence europee ha portato i suoi frutti.

Soddisfazione è stata espressa anche dal ministro dell'Interno, Jan Jambon, che ha plaudito all'intervento rapido ed efficace.