Verificati controlli sanitari, l'animale è potuto ripartire Dal Belgio in viaggio con una pecora, interviene l'Asl

I tecnici del servizio veterinario dell'Asl 1 Imperiese hanno controllato una pecora che viaggiava su una roulotte assieme a una famiglia di turisti belga diretta in Ungheria. Lo strano ospite era stato segnalato, a Imperia, da alcuni abitanti che avevano visto l'animale brucare l'erba di una aiuola del parco urbano. A quel punto hanno allertato il numero unico di emergenza 112 e sul posto sono intervenuti gli operatori dell'Asl.La famiglia, marito, moglie e figlio, viaggiavano su un furgoncino con roulotte al seguito, dentro la quale, oltre alla pecora, c'erano cinque gatti."Abbiamo controllato che l'animale fosse in regola con i controlli sanitari - spiega il dottor Ennio Pelazza dell'Asl - e quando abbiamo visto che era tutto a posto l'abbiamo lasciata nella disponibilità dei turisti". L'inconsueto ospite è tornato in roulotte e la famiglia è ripartita così per il lungo viaggio in Europa.