Bene Tokyo, in cauto rialzo l’Europa

di Manfroi Sabrina La borsa di Tokyo termina la prima seduta dell'anno all'insegna dell'ottimismo, in scia alla chiusura in rialzo degli indici azionari statunitensi e la progressiva svalutazione dello yen: +2,51% il Nikkei.In Europa borse positive in apertura, la migliore Milano che sale dello 0,74% spinta ancora dai titoli bancari: Banco Bpm +2,4%, Ubi Banca +3%, Intesa Sanpaolo e Unicredit +1,5%.In luce anche Ferragamo, +2,15%. Sul fronte opposto perde terreno Stm -3,1%. Resta fuori dalle negoziazioni Mps alle prese con il nuovo piano industriale.L'euro risale sopra quota 1,04 sul dollaro. Il Brent di Londra e' a 55 dollari al barile.