Mercati Bene Milano, in calo lo spread

di Paolo Gila Orfane di Wall Street (chiusa per la festività del Labour Day) le Borse europee hanno vissuto un avvio di settimana all’insegna della prudenza.Francoforte e Parigi hanno chiuso la seduta con gli indici poco sopra la parità. Londra è stata la migliore, con un apprezzamento dell’1 e 04%.Dal canto suo, Milano ha chiuso con un guadagno dello 0,61%. In evidenza sono tornati Atlantia, alcuni industriali e una parte dei bancari. Deboli invece i tecnologici, che hanno risentito delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.Lo spread btp/bund è sceso a 167 punti base, con il rendimento dei nostri decennali allo 0,97%. In calo anche l’euro, sceso a 1,09 e 65 contro dollaro.