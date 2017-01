Mercati Borse: bene Wall Street, piatte le europee

di Paolo Gila L’apertura in leggero progresso di Wall Street non è servita a riossigenare i mercati europei che si presentano in calo, con Milano e Londra poco sopra la parità mentre Parigi e Francoforte cedono circa lo 0,30%.Resta dominante in Italia il tema delle banche, con acquisti sparsi ma non più robusti. E’ ritornato un certo interesse per Mediaset e Telecom che guadagnano oltre mezzo punto.Prese di beneficio sono scattate su Saipem e sui tecnologici, poco mossi gli automobilistici e i biotech.Sul mercato secondario dei titoli di stato lo spread è stabile a 160 punti base, petrolio a 55 dollari il barile, euro contro dollaro a 1,04 e 60.Ore 15:30