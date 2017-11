Vallata Benvento, 14enne si spara con la pistola del padre: è grave Si esclude il gesto volontario, sarebbe stato un incidente

Un quattordicenne di Vallata, in Irpinia, ferito alla testa da un colpo d'arma da fuoco, è stato trasportato ieri dal 118 all'ospedale Rummo di Benevento. Il ragazzino si sarebbe ferito utilizzando l'arma del padre mentre i genitori erano fuori casa. Sono stati proprio i genitori, al rientro da alcune commissioni, nella tarda serata di ieri, a trovare il ragazzo. Hanno chiesto l'aiuto dei sanitari del 118 che in pochi minuti hanno raggiunto l'abitazione e trasferito il giovane all'ospedale "Rummo" di Benevento. La prognosi non è stata sciolta dai medici, che hanno comunicato la ferita d'arma da fuoco ai carabinieri che in queste ore stanno ascoltando i genitori e altri familiari del ragazzino. L'ipotesi più probabile, stando agli elementi raccolti anche attraverso un sopralluogo nell'abitazione di Vallata, sarebbe dell'incidente, escludendo quindi il gesto volontario.