Benevento, accoltellato alla gola forse per rapina: è grave

Un cinquantenne di Benevento è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale "Rummo" dopo essere stato accoltellato alla gola da parte, forse, di alcuni rapinatori. E' un attore-regista di 53 anni, originario di Napoli ma da qualche anno residente a Benevento.La vittima sarebbe stata fermata nei pressi dello svincolo per Paupisi, lungo la SS 372.Una serie di posti di blocco sono stati attivati da parte dei Carabinieri in tutta la zona e anche fuori regione.