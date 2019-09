Donna piantonata in ospedale Benevento. Neonato trovato morto, forse lanciato in scarpata dalla mamma L'allontanamento della donna, insieme con il piccolo, era stato denunciato qualche ora prima dal convivente nell'Avellinese

Un neonato di 4 mesi è stato trovato morto in un fossato lungo la statale Telesina, all'altezza di Solopaca, nel Beneventano. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, una donna di 34 anni - probabilmente la madre - dopo aver urtato con l'auto il guardrail - sarebbe scesa e (a quanto pare sotto gli occhi di alcune persone) avrebbe gettato il piccolo in un burrone profondo sei, sette metri. Ma l'orrore non finisce qui: raggiunto giù nella scarpata lo avrebbe colpito, forse con un pezzo di legno.L'allontanamento della donna, insieme con il piccolo, era stato denunciato qualche ora prima dal convivente nell'Avellinese. La donna è piantonata in ospedale.