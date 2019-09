US Open, Rafael Nadal ferma Matteo Berettini alle semifinali Berettini, avventura finita

È troppo forte Rafael Nadal per Matteo Berettini. Al numero due del mondo bastano 3 set per guadagnarsi l'accesso alla finale del torneo US Open, la ventiquattresima finale di un torneo del grande slam per lui. Il risultato, un impietoso: 7-6, 6-4, 6-1, racconta che Berettini ha realmente resistito un solo set, troppo grande la disparità sul terreno. Per il tennista romano, resta comunque la doppia soddisfazione di essere uno dei pochissimi tennisti italiani che hanno raggiunto una semifinale di Slam. Limitandosi all'era Open, quindi dal 1968 in poi, i nomi sono altisonanti: si va da Panatta a Barazzutti, passando per il giovane Cecchinato. Per Nadal è la 27esima finale Slam, la quinta a New York. In finale troverà Daniil Medvedev, che ha battuto nell'altra semifinale Grigor Dimitrov per tre set a zero: 7-6, 6-4, 6-3.