Ancora ignote le cause e la dinamica Bergamo. Grave incidente sulla statale 42: quattro morti Sul posto stanno intervenendo tre ambulanze e l'elicottero del 118. Il traffico è bloccato. Ci sarebbe coinvolto anche un camion

Tragico incidente questa mattina nel bergamasco. Quattro persone sono morte ad Albano Sant'Alessandro, sulla statale 42 del Tonale in provincia di Bergamo, davanti alla sede dell’Unione di Colli,: l'intervento dei mezzi di soccorso è ancora in corso. Ci sarebbe anche un ferito, un uomo di 34 anni.Trasportato in ospedale in codice verde, non sarebbe in gravi condizioni.Sul posto stanno intervenendo tre ambulanze e l'elicottero del 118. Il traffico è bloccato. Nell'incidente sono coinvolti, tre mezzi: due macchine e un camion. Quest'ultimo, nello scontro, è uscito dalla carreggiata ed è finito nella strada sottostante. Ancora ignote le cause e la dinamica.