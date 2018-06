Dopo il vertice ​Berlusconi: "Fermezza governo italiano non ha portato risultati"

Condividi

"I risultati del Consiglio Europeo che si è appena concluso sono deludenti: l'ostentazione di fermezza del governo italiano, utile ai fini del consenso interno, non ha consentito all'Italia di portare a casa risultati significativi in sede europea. Io credo in un altro modo di stare in Europa, quello che il nostro governo aveva adottato: un modo fatto di fermezza ma anche di relazioni, di alleanze e di conquista del consenso. Siamo consapevoli del fatto che l'Europa senza l'Italia non sarebbe più la stessa, ma anche l'Italia senza l'Europa sarebbero in un vicolo cieco senza prospettive".E' quanto afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un messaggio inviato all'incontro, organizzato dal gruppo Ppe al Parlamento europeo e da Forza Italia, in programma a Selargius, in provincia di Cagliari."Il Partito Popolare Europeo, grazie anche all'eccellente lavoro dei nostri parlamentari e prima di tutto di Antonio Tajani, che oggi è senz'altro la figura istituzionale più ascoltata e credibile in Europa, possa essere il luogo nel quale lavorare a questa riforma in termini non conflittuali, ma di attenta tutela della dignità nazionale. L'Europa che era nei sogni della nostra generazione, un grande spazio di libertà e di solidarietà, come pensato dai padri fondatori, si riconosce nei valori della grande famiglia della democrazia e della libertà che è il Ppe di cui siamo parte significativa e che rappresentiamo orgogliosamente in Italia. Il grande sogno di una Sardegna prospera, centrale nel Mediterraneo non solo geograficamente, ma dal punto di vista culturale ed economico si realizza solo come parte dell'Europa".