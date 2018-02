Meloni: sinistra usa fascismo per nascondere i disastri fatti Berlusconi: mi fido dei miei alleati. Grillini? Con loro crisi economica ancora più grave Salvini intanto torna a ribadire che deve cambiare tutto nella politica europea: "Non c'è da strappare niente. Ma da affermare le nostre idee. Se alcuni poteri marci europei ci temono, fanno benissimo"

Condividi

Tajani sarebbe un candidato eccellente perchè con lui l'Italia tornerebbe a contare in Europa. E' considerato da tutti il miglior presidente dell'Assemblea Europea che ci sia mai stato #6suradio1 — Silvio Berlusconi (@berlusconi) 27 febbraio 2018

"Oggi il rischio è che il nostro Paese cada nelle mani di un gruppo di sedicenti politici, questi grillini, che non hanno idea di come si governi una nazione, che non hanno mai amministrato nemmeno un'edicola, ma che vivono dell'emolumento parlamentare, quindi dipendono ciecamente dagli ordini di un vecchio comico e dalle sue deliranti visioni." A parlare il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi dai microfoni di Radio Rai. "Con loro sono sicuro che il Paese conoscerebbe una crisi economica ancora più grave del passato, un livello di tassazione massacrante per tutti, ci sarebbe la fuga dei capitali, la fuga delle imprese all'estero, avremmo una piena disoccupazione dilagante, un totale isolamento internazionale, anche violente tensioni sociali alimentate dalla loro invidia sociale, dal loro pauperismo, dal loro giustizialismo, dal linguaggio della violenza e dell'odio che usano ogni giorno - prosegue il Cavaliere - Di fronte a questo pericolo hosentito dentro di me di nuovo, come nel '94, il dovere di scendere in campo per salvare il Paese che amo e salvarlo da questo incubo, anche per far ripartire una ripresa vera, quella che aspettano in tanti, soprattutto i giovani, soprattutto al Sud".L'ex premier poi smentisce possibili divisioni nella coalizione: "La differenza con oggi è che io ho iniziato a preparare il programma un anno fa, l'hanno visto i leader della coalizione 5 mesi fa, io sono andato avanti avendo accettato le loro osservazioni, poi l'abbiamo messo sul tavolo di tutti gli esperti, i tecnici, gli economisti, che i vari partiti hanno portato a questo tavolo ed e' venuto fuori un programma firmato articolo per articolo da tutti i leader della coalizione; quindi si lavora in una maniera assolutamente diversa". E prosegue: "In passato siamo stati costretti a subire dagli alleati delle forzature perchè gli alleati non credevano nei nostri programmi e nel nostro progetto". Ma "oggi e cose sono molto diverse. Abbiamo patti scritti ma soprattutto abbiamo alleati con cui abbiamo collaborato molti anni che hanno sempre dimostrato una vera lealtà sia nei momenti positivi che in quelli negativi. Io mi fido di loro e sappiamo tutti che non c'è altra strada che quella di liberarci dall'eccessiva oppressione fiscale per far ripartire l'Italia. E' una sfida che siamo certi di vincere".Berlusconi infine incalzato sul nome dell'enventuale premier puntualizza:"Sono vincolato da lui, per l'altissima carica che ricopre, a fare il suo nome soltanto quando lui me ne darà l'autorizzazione. Possono tutti capire che sarebbe un candidato eccellente perché l'Italia oggi non conta più niente in Europa e nel mondo. Con lui conterebbe moltissimo perché è il Presidente dell'istituzione europea eletta direttamente dai cittadini europei, quindi la più importante, ed è considerato da tutti anche da parlamentari della sinistra, come il miglior presidente che ci sia mai stato dell'Assemblea Europea. Questo inorgoglisce noi anche perché ricordo che lui è stato uno dei cinque fondatori di Forza Italia nel '94"."Io antieuropeista? Se l'Europa è Juncker, lo sono. Se è Orban, che è del Ppe, è un'Europa che mi piace. Tajani che cos'è? Non è Juncker". Così Matteo Salvini in un'intervista al Messaggero. "Con Berlusconi siamo d'accordo che deve cambiare tutto nella politica europea, sulle banche, sull'immigrazione, sul piano delle decisioni monetarie - assicura - Guardi che Berlusconi in questa fase non è in modalità strappi. Non c'è da strappare niente. Ma da affermare le nostre idee. Io al governo farò esattamente quello che abbiamo scritto nel programma comune. Non so se lo sa, ma Bruxelles è nemica di Salvini. Se alcuni poteri marci europei ci temono, fanno benissimo. C'è modo e modo di stare in Europa, noi ci staremo da liberi e non da schiavi".Salvini infine torna a parlare dell'appoggio ad un suo esecutivo 'promesso' da Casapound: "Non ho bisogno dei voti di altri nè mi interessano. La gente mi chiede chiarezza. Ringrazio ma non mi servono i voti di altri, ma per la Lega e il centrodestra, altrimenti minestroni non ne faccio". E sull'altra polemica che lo ha travolto - dopo il giuramento sul Vangelo - attacca: "Nel Vangelo sul quale ho giurato si legge 'ero straniero e mi avete accolto ero forestiero e mi avete ospitato'? Nella mia Italia l’immigrazione ha delle regole, dei numeri, dei limiti. Come in America e in Canada" risponde Salvini. "Secondo lei il Vangelo dice accogliete chiunque? - chiede - Con 5 milioni di italiani in povertà il 'prossimo mio' è a Milano, Napoli, Torino, Roma..."."Il tema del ritorno del fascismo è distante anni luce dai problemi della gente. La sinistra lo ha tirato fuori ad arte in questa campagna elettorale perché non può parlare di come ha governato in questi anni. Non può dire che invece di occuparsi del sud d'Italia, del lavoro italiano e dei poveri si sono occupati del sud del mondo, delle multinazionali straniere e delle banche e per questo devono utilizzare cose che riguardano settant'anni fa". Lo ha detto nel corso di Mattino5 il presidente di Fratelli d'Italia e candidato premier Giorgia Meloni."La Boldrini deve parlare del fascismo perché non può dire che da Presidente della Camera ha adoperato una serie di strumenti di tecnica parlamentare per consentire alla sinistra di approvare dei provvedimenti vergognosi come quello con cui abbiamo svenduto la Banca d'Italia. Ma a differenza loro - ha sostenuto Meloni - Fratelli d'Italia ha dei programmi per gli italiani e vuole occuparsi dei cittadini: con 5 milioni di poveri che ci sono in Italia, parlare di fascismo fa ridere. Dunque agli italiani dico: chi pensa che la priorità del prossimo governo sia combattere il fascismo può votare il Pd. Gli italiani che ritengono che la priorità del prossimo governo sia difendere la sicurezza dei cittadini, creare lavoro, combattere l'immigrazione incontrollata, possono votare Fratelli d'Italia".

La Meloni infine ha ribadito che una volta al governo trasformarà la pratica dell'utero in affitto in reato universale e raddoppierà le pensioni di invalidità.