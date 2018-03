Salvini: auspico Lega prima forza del centrodestra Berlusconi: resto fuori dal governo. Più utile fare il regista. Sicurezza è un'urgenza "È immorale e sbagliato che ci sia una pensione di 480 euro per pensionato e 1200 euro per un irregolare che chiede asilo - sottolinea inoltre Giorgia Meloni - che nella migliore delle ipotesi si debba spendere tanto per l'uno quanto per l'altro e con questo provvedimento si possono risparmiare 3 miliardi nel primo consiglio dei ministri" da destinare agli asili nido gratis e al raddoppio delle pensioni di invalidità"

L’Italia e il voto di domenica.

“Salvini spaventa i bambini” e Renzi che dice “Non date l’Italia alla Lega”.

Ma quanta paura hanno???

"La sicurezza è un'urgenza a cui bisogna dare una risposta immediata, il contrario di ciò che fa il buonismo della sinistra che ha aperto le porte a 630 mila immigranti clandestini che non hanno diritto a stare in Italia. Questi immigrati sono povera gente che viene qui per migliorare la propria vita e sono preda di sfruttatori, dobbiamo andare noi paesi ricchi dell'occidente ed aiutarli, per questo serve un grande Piano Marshall e mandare giù le nostre imprese per far nascere e aumentare le loro economie e evitare una immigrazione epocale che non si potrebbe sopportare". Queste le parole del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite di "Mattino Cinque".Silvio Berlusconi inoltre sottolinea che non intende fare parte di un eventuale governo di centrodestra, non solo per via del divieto di candidarsi ma perché "non ho nessuna ambizione". Ed ha spiegato: "Anche se fossi candidabile, andare al governo significherebbe perdere un mare di tempo...". Dunque, "farò il regista".Matteo Salvini, intanto, il leader della Lega dai microfoni di 'Radio anch'io' di Rai Radio 1, sottolinea: "Il mio auspicio è che all'interno del centrodestra la Lega sia la forza più premiata. E aggiunge: "Chi vuole Tajani vota Forza Italia, chi preferisce le idee, la forza e la libertà della Lega vota Salvini premier e Salvini da lunedì è pronto a lavorare. Domenica gli italiani voteranno per un cambiamento. Ci sarà una maggioranza di centrodestra".Il leader leghista inoltre - rispondendo indirettamente al segretario del Pd che nel corso di una intervista ha sottolineato "Io sono preoccupato di Salvini - replica: "Devono avere paura i delinquenti. Ecco, gli spacciatori nigeriani clandestini che fanno a pezzi le ragazze devono avere tanta paura perchè li andiamo a prendere sotto casa".Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d'Italia, intanto avverte gli alleati: "Mai più alleanze se dopo ci sarà l'inciucio". Poi annuncia che nel primo consiglio dei ministri di un ipotetico governo di centrodestra sarà subito adottata una tassa piatta sui redditi incrementali: "applicheremo la tassa del 15% su tutto quello che guadagni in più rispetto allo scorso anno - spiega - questo aiuta a fare emergere il sommerso e dà un segnale di Stato che cambia e fa venire voglia di fare meglio. Ti conviene fare meglio perchè guadagnerai molto di più".Altro provvedimento da adottare con urgenza, dice la Meloni è quello relativo al contributo dei richiedenti asilo che non deve superare quello delle pensioni sociali: è necessario stabilire il principio che "lo Stato non può spendere per un immigrato richiedente asilo quanto spende per un pensionato sociale. È immorale e sbagliato che ci sia una pensione di 480 euro per pensionato e 1200 euro per un irregolare che chiede asilo. Penso che nella migliore delle ipotesi si debba spendere tanto per l'uno quanto per l'altro e con questo provvedimento si possono risparmiare 3 miliardi nel primo consiglio dei ministri" ha detto. I soldi risparmiati sarebbero così destinati: 2 miliardi per gli asili nido gratis aperti anche d'estate e fino all'orario di chiusura dei negozi e per raddoppiare i 270 euro delle attuali pensioni di invalidità. "Costa 800 milioni di euro, faremo quello che si può fare con decreto legge per dare un segnale" ha detto la Meloni.