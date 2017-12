Berlusconi: reddito di dignità per chi sta sotto i 1.000 euro "Il numero di poveri è aumentato del 65% in dieci anni. Nessuno può vivere bene, anche chi è agiato, sapendo che intorno a noi ci sono milioni di italiani che devono dipendere dalla assistenza pubblica"

"Contro il dramma della povertà occorrono misure di emergenza. Per questo abbiamo pensato a una misura drastica proposta da Milton Friedman: lui la chiamava 'imposta negativa sul reddito', io preferisco chiamarlo 'reddito di dignità'' per chi è sotto una certa soglia, che potrebbe essere 1.000 euro al mese". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ai microfoni di Radio 101.



Per chi è sotto i 1.000 euro, quindi, ha spiegato, "non solo non si dovrà pagare nessuna tassa ma al contrario sarà lo Stato a versare la somma necessaria per arrivare a un livello di dignita'". "Il numero di poveri è aumentato del 65% in dieci anni. Nessuno può vivere bene, anche chi è agiato, sapendo che intorno a noi ci sono milioni di italiani che devono dipendere dalla assistenza pubblica o dalla carità privata e non hanno accesso alle cure mediche", ha aggiunto.



"C'è un solo modo strutturale di risolvere il problema: far ripartire la crescita attraverso una politica di tagli fiscali, investimenti sulle infrastrutture e riorganizzazione della macchina dello Stato. Questo richiede tempo, intanto dobbiamo affrontare un dramma immediato", ha spiegato Berlusconi.



Sgravi per chi assume giovani



In Italia – ha continuato Berlusconi - deve essere molto conveniente per le aziende assumere i giovani". Lo "sgravio totale per le aziende che assumono i giovani sia nei primi tre anni con i contratti di apprendistato sia per chi assume per altri tre con i contratti di primo impiego".



Agevolazioni per chi adotta animali

"Nel nostro programma abbiamo inserito il Codice per la difesa dei diritti degli animali ed agevolazioni fiscali per chi si prende cura di un animale domestico, in modo da realizzare facilitazioni ad adottare tanti cani e gatti, creature che hanno diritti da difendere e prevedere in Costituzione". "Il grado di civiltà di un Paese si misura anche da come vengono trattati gli animali".