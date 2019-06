Le reazioni ​Bernini: "Conte, il tempo è scaduto"

"L'ultimatum del premier ai suoi vice alla fine è stato molto chiaro, ma è avvenuto in modo irrituale e costituzionalmente scorretto, perché c'erano tre sedi istituzionali, e non la diretta streaming, in cui avrebbe dovuto porre la questione della durata del governo: il Consiglio dei ministri, il Parlamento o il Quirinale".Lo afferma Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia."Se Conte, come ha affermato stasera, non ha intenzione di vivacchiare ulteriormente, gli elementi per prendere una decisione ce li ha già tutti sul tavolo: il governo è infatti bloccato ormai da mesi, e le divisioni nella maggioranza stanno paralizzando anche il Parlamento, in queste ore su due provvedimenti che il premier stesso ha definito cruciali per il futuro del Paese: il decreto crescita e lo sblocca-cantieri. Quindi il tempo è scaduto: ogni ulteriore esitazione sarebbe una sorta di inutile accanimento terapeutico", conclude Bernini