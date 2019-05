"L'avversario è questa destra" Bersani: "Se cade governo creiamo alternativa discutendo con i 5Stelle" "Serve un nuovo soggetto di sinistra che superi le attuali sigle, compreso il Pd" spiega in un colloquio con La Stampa

"Il governo è un autobus con due volanti e due piloti, finché la strada è dritta va avanti, alla prima curva finisce fuori strada. Ma faranno di tutto per restare: Di Maio è attaccato alla sedia come una cozza, Salvini ha paura di tornare con Berlusconi". Lo dice Pier Luigi Bersani in un colloquio con La Stampa.Per il futuro della sinistra, spiega, "bisogna mettersi d’accordo: l’avversario è questa destra, e per creare l’alternativa bisogna discutere anche con il M5S". "Per me - aggiunge - serve un nuovo soggetto di sinistra che superi le attuali sigle, compreso il Pd. Ma mi accontento anche di una coalizione". Bersani, se dovesse cadere il Governo, non pensa a elezioni immediate: "Rischiano di ingessare ancora di più la situazione, prima di votare serve un chiarimento nei 5 stelle, si deve mettere in moto almeno un’ipotesi di alternativa".