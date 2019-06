Usa 2020, Biden supera Trump nei sondaggi: avanti di 13 punti

Allarme rosso per Donald Trump. Se in America si votasse questa settimana perderebbe non solo con Joe Biden ma con diversi candidati democratici. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio della Quinnipiac University, secondo cui l'ex vicepresidente è avanti al tycoon di ben 13 punti (53% a 40%). Il senatore Bernie Sanders stacca invece l'attuale presidente di 9 punti, la senatrice californiana Kamala Harris di 8, la senatrice Elizabeth Warren di 7, il sindaco di South Band Indiana Pete Buttigieg di 5.Ieri Biden, candidato alla Casa Bianca, in un comizio a Davenport è tornato ad attaccare il tycoon lanciando un appello agli americani: "Possiamo superare quattro anni di Trump ma se gli diamo otto anni alla Casa Bianca cambierà per sempre e fondamentalmente il carattere di questo Paese". Dalla capitale Des Moines, partecipando a una cena organizzata dal partito repubblicano, Trump ha accusato i democratici di spostarsi sempre più a sinistra, su posizioni socialiste ed estreme: "I democratici non sono mai stati così pieni di rabbia. Stanno uscendo pazzi".