Primarie USA, Biden inarrestabile È diventato quasi incolmabile il divario tra i delegati di Joe biden e quelli di Bernie Sanders dopo il voto delle primarie in Florida, Illinois e Arizona. Biden vince o addirittura, stravince. Nell'ambiente di Sanders si pensa al ritiro

Joe Biden - Candidato democratico

Tre stati in palio, tre vittorie per Joe Biden. L'ex vice presidente conquista le primarie Democratiche in Florida, Illinois e Arizona. Era previsto il voto anche in Ohio, dove però hanno prevalso le preoccupazioni per il coronavirus e si è scelto di posticipare le urne a Giugno.Biden ha conquistato circa il 60% dei voti sia in Florida che in Illinois, stati che rappresentano porzioni di elettorato molto diverso tra loro, un altro indice che Biden riesce a parlare ad una parte più ampia del Partito Democratico, rispetto a quanto non riesca a fare Bernie Sanders.Bianchi, più anziani della media e ispanici tendenzialmente conservatori, questo l'elettorato della Florida. In Illinois, lo stato della grande area urbana di Chicago, della grande manifattura ma anche della 'corn belt' - la regione del mais. Stato cattolico, bianco, ma con una significativa presenza di afroamericani, in Illinois hanno votato tutti per Biden. Solo in Arizona l'ex vicepresidente ha prevalso di poco, anche se nettamente.Quì la predominante componente ispanica è rimasta fedele a Sanders, che però non ha ripetuto i suoi altri successi nel sud-ovest: dal Nevada al Colorado. Il suo momento sembra tramontato. Tra le sue fila si parla oramai con insistenza di interrompere la corsa, per non far naufragare il movimento con il suo leader.In palio nei tre Stati ci sono 411 delegati di cui 219, in Florida. A metà marzo Biden si ritrova già con oltre 1100 delegati, sui 1900 necessari per vincere la 'nomination', e Sanders arranca con 300 delegati in meno.