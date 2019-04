Joe Biden si difende: "Rispettero lo spazio delle mie interlocutrici" Accusato di "comportamenti inappropriati"

Dopo la pioggia di denunce di donne che affermano di essere state messa a disagio da comportamenti troppo affettuosi e inappropriati dell'ex vice presidente, Joe Biden promette che in futuro sarà più rispettoso dello spazio personale delle sue interlocutrici. "Le norme della nostra società sono cambiate ed i limiti per proteggere lo spazio personale sono stati ridefiniti, ho capito quello che intendete dire - ha detto il democratico in un video - sarò più attento, è la mia responsabilità e la rispetterò". L'ex vice presidente - che rischia di vedere compromessa in questa bufera la sua nomination alla candidatura democratica sulla quale non ha comunque ancora sciolto la riserva - nel video non chiede scusa alle donne che si sono fatte avanti, difendendo le sue azioni come innocenti manifestazioni di affetto ed attenzione che rivolge ad uomini e donne."Non ho mai pensato alla politica come una cosa fredda o asettica, ho sempre pensato che fosse incentrata sull'entrare in contatto con le persone, stringere mani, posare una mano sulla spalla, dare un abbraccio in segno di incoraggiamento", ha aggiunto il 77enne democratico. Intanto, però subito dopo la diffusione del video, è emerso che altre tre donne accusano Biden di aver avuto comportamenti inopportuni, portando così a 7 il numero totale delle 'accusatrici'.Tra le nuove accusatrici vi è Vail Kohnert-Yount, che è stata stagista alla Casa Bianca nel 2013, racconta che quando fu presentata al vice presidente lui "mise la sua mano dietro la mia testa, premette la sua fronte contro la mia mentre mi parlava". "Ero così choccata che era difficile concentrarmi su quello che diceva, mi ricordo che disse che ero una bella ragazza", ha aggiunto parlando con il Washington Post. Kohnert-Yount pensa che Biden non avesse cattive intenzioni e non si è sentita a rischio di molestie sessuali: "ma credo che il suo sia un comportamento inappropriato che mette le donne a disagio e non alla pari sul posto di lavoro.