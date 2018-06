Eurolandia Eurogruppo: il bilancio della discordia Dodici Paesi appartenenti all'Eurogruppo mostrano la loro contrarietà alla proposta franco-tedesca di un bilancio comune dell'Eurozona

di Tiziana Di Giovannandrea Dodici Paesi europei guidati dall'Olanda hanno sottoscritto ed inviato una lettera al presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, mettendo in discussione la proposta franco-tedesca di creare un bilancio unico dell'Eurozona.Nella lettera i Paesi firmatari esprimono preoccupazioni e perplessità sul bilancio comune per i 19 paesi dell'Eurozona sottolinendo che c'è "un'ampia divergenza" sulla necessità di un budget unico e alcuni Paesi sono preoccupati dai "rischi di azzardo morale" e dalle "questioni di neutralità fiscale" poste dal piano.Le divergenze sarebbero emerse all'Ecofin di Lussemburgo. Ne dà notizia il Financial Times.Nei giorni scorsi in un incontro bilaterale tra Angela Merkel ed Emmanuel Macron, nel Castello di Meseberg alle porte di Berlino, è stata lanciata l'dea di un bilancio comune per i Paesi dell’Eurozona, la trasformazione del fondo salva-stati ESM in una sorta di fondo monetario europeo, il rafforzamento degli investimenti per garantire sviluppo uguale in tutta l'area dell'Eurozona e maggiori sforzi per fronteggiare l’immigrazione illegale e sorvegliare al meglio le frontiere esterne dell’Unione europea. Tutte iniziative volte al rilancio dell'Europa ma anche al mantenimento dell'attuale leadership.Proposte accolte con gran favore da parte di Pierre Moscovici, commissario europeo per gli Affari Economici, secondo cui è necessario allargare la missione del meccanismo europeo di stabilità. Il bilancio comune dell'Eurozona, per Moscovici, è uno strumento di stabilizzazione ed investimento utile a rimuovere ed azzerare le diseguaglianze economiche tra stati membri."Entro un anno si appurerà se l'Europa unita esiste ancora oppure no", "se il tutto ha ancora senso". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in un'intervista al settimanale tedesco Der Spiegel, anticipata sul sito. Salvini ha indicato come partite fondamentali i negoziati sul bilancio e le elezioni del 2019.