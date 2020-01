Ospedale Niguarda ​Bimba caduta dal balcone a Milano: condizioni gravissime, prognosi riservata

La facciata dell'Ospedale Niguarda di Milano (Ansa)

Condividi

La bambina di 5 anni che giovedì pomeriggio è caduta da un balcone al secondo piano in un palazzo della zona Vigentino, a sud del centro di Milano, è in prognosi riservata all'ospedale Niguarda.Secondo quanto appreso da fonti ospedaliere, le sue condizione sono state definite dai medici "molto gravi". Non si sa ancora se si tenterà un intervento chirurgico per salvarla.