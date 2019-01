Valle di Susa Bimba morta sugli sci, aperta un'inchiesta: 4 persone indagate Si tratterebbe di dirigenti, ex dirigenti e tecnici della società di gestione dell'impianto, la Sestrieres Spa

I nomi di quattro persone sono stati iscritti nel registro degli indagati della procura, a Torino, in un procedimento sulla morte di Camilla, la bimba di 9 anni, di Roma, che ieri ha perso la vita in un incidente sugli sci in Alta Valle di Susa.Secondo le prime informazioni si tratta di dirigenti, ex dirigenti e tecnici della società di gestione dell'impianto, la Sestrieres Spa. Il fascicolo potrebbe essere riunito a quello già aperto sulla morte di un altro sciatore, Giovanni Bonaventura, 31 anni, avvenuta il 30 gennaio dello scorso anno a poca distanza dal luogo dell'incidente di ieri.Camilla stava affrontando la pista 'Imbuto' - di media difficoltà - nella zona di Sauze d'Oulx. Ha perso il controllo e ha urtato una barriera frangivento.