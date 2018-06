Roma, fascetta stretta intorno al collo: grave bimba di 3 anni A dare l'allarme i genitori: in corso accertamenti per capire la dinamica del fatto

Una bimba di 3 anni è stata soccorsa in gravissime condizioni ieri sera in un appartamento in zona San Giovanni a Roma. La piccola era cianotica e aveva una fascetta intorno al collo. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato San Giovanni e della Squadra Mobile di Roma. Dalle primissime informazioni sembrerebbe che la bambina, figlia di due egiziani, stesse giocando con una fascetta da elettricista quando l'ha stretta attorno alla gola. Sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Trasportata in gravi condizioni al San Giovanni stata poi trasferita al Bambino Ges dove è stata ricoverata in terapia intensiva.