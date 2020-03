Basilicata Bimbo di tre anni scompare da casa nel Materano. Perlustrati canali e fiume Bradano Il piccolo si sarebbe allontanato dalla propria casa in un momento di distrazione dei genitori

di Tiziana Di Giovannandrea Un bimbo di tre si è allontanato da casa verso le 11,00 in contrada Marinella di Metaponto (Matera), in Basilicata. Del piccolo si sono perse le tracce.Il bimbo è figlio di una coppia di imprenditori agricoli del posto e stava giocando in casa ma in momento di distrazione dei familiari, è uscito dalla porta dell'abitazione, allontanandosi e di lui non si hanno più notizie.A lanciare l'allarme è stata la mamma del bimbo che non l'ha visto più in casa. L'abitazione si trova nei pressi dei territori agricoli di proprietà dei genitori del bimbo, un uomo e una donna impegnati nella filiera agro alimentare.Alle ricerche, condotte anche attraverso un elicottero, prendono parte Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia e volontari. Nelle ricerche in corso nelle campagne di Metaponto di Bernalda (Matera), vengono utilizzati anche dei droni per trovare il bambino. Inoltre alle indagini partecipa anche una squadra di sommozzatori per via delle presenza di numerosi canali di bonifica e del fiume Bradano.