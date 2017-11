Bimbo abbandonato su treno merci, identificata la famiglia

E' stata identificata la famiglia del piccolo Anthony, il bimbo di 5 anni della Sierra Leone abbandonato in stato di ipotermia su un treno merci al Brennero. Grazie all'intervento di una mediatrice culturale, che parla la lingua del bambino, è stata parzialmente ricostruita la storia del bimbo. Durante un viaggio in treno - ha raccontato - ha perso i suoi genitori e la sua sorellina. Lo hanno detto in una conferenza stampa la procuratrice capo del tribunale dei minori Antonella Fava e il questore di Bolzano Giuseppe Racca.