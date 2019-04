Mercoledì i funerali del bambino Bimbo soffocato a Piedimonte San Germano: il padre respinge ogni responsabilità davanti al gip L'uomo in un primo momento avrebbe ammesso di essere stato presente mentre la donna strangolava il bambino, ma poi ha ritrattato tutto sostenendo di essere estraneo ai fatti

Nicola Feroleto, il papà di Gabriel, il bambino morto cinque giorni fa a Piedimonte San Germano (Frosinone), è stato interrogato oggi in carcere dal giudice per le indagini preliminari di Cassino. L'uomo accusato di concorso in omicidio avrebbe risposto un po' confusamente al gip respingendo ogni responsabilità.​Per la morte di Gabriel, appena due anni e mezzo, gli inquirenti accusano la madre di averlo soffocato. Feroleto in un primo momento avrebbe ammesso di essere stato presente mentre la donna strangolava il bambino, ma poi ha ritrattato tutto sostenendo di essere estraneo ai fatti.Il gip del Tribunale - al termine dell'interrogatorio - non ha convalidato il fermo del pm per mancanza del requisito del pericolo di fuga, ma ha contestualmente emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.Il provvedimento è stato notificato presso il carcere di Cassino, dai carabinieri del Comando provinciale di Frosinone che stanno conducendo le indagini.Intanto i funerali del piccolo sono stati fissati per mercoledì nella chiesa di Santa Maria a Piedimonte San Germano.