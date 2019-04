Venezuela di nuovo al buio, black out in 20 regioni del Paese

Caracas e gran parte del Venezuela sono di nuovo al buio, dalle 23.20 di martedi' ora locale (le 5.20 in Italia) a causa di un nuovo blackout che ha colpito la capitale e vaste aree di almeno 20 delle 23 regioni del Paese. Le regioni coinvolte sono Vargas, Miranda, Aragua, Carabobo e Cojedes (centro), Lara e Zulia (ovest) e l'isola Margarita, nel Mar dei Caraibi. Ne' il governo ne' la compagnia statale Corporacio'n Ele'ctrica Nacional (Corpoelec) hanno fornito al momento spiegazioni sulle cause dell'ennesimo blackout. Il 7 marzo quasi tutto il Paese restò al buio per cinque giorni e successivamente si è verificata una serie di blackout, con gravi conseguenze sulla somministrazione di acqua, sui trasporti, sui servizi telefonici e di internet.