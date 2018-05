Governo Boccia: cambiando regole ad ogni governo si perde di credibilità Il Presidente di Confindustria poi avverte: "Non distruggete jobs act e 4.0". E spiega: "Non valutiamo governi ma i loro provvedimenti

"E' evidente che non possono cambiare le regole del gioco ad ogni cambio di Governo, perdiamo credibilità come Paese, perdiamo di credibilità come investitori internazionali". Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a Bolzano poco prima di intervenire all'assemblea generale di Assoimprenditori Alto Adige. Ed ha proseguito: "Il nuovo Governo lasciamolo fare, valutiamo dopo e sull'Ilva nessun dietrofront. Non tocchiamo l'industria 4.0 che è cosa che funziona , lasciamo l'innovazione alle imprese", ha aggiunto."Appena il nuovo governo si insedierà apriremo un confronto di proposte. Le nostre parole chiave restano lavoro, crescita e debito", ha detto Boccia conversando con i cronisti a margine dell'assemblea annuale di Assoimprenditori Alto Adige. Secondo Boccia, "si è parlato poco di lavoro in campagna elettorale e se ne parla poco ora, mentre dovrebbe tornare al centro dell'attenzione", ha aggiunto il presidente di Confindustria che ha rinnovato l'appello di ridurre il cuneo fiscale, "una sorta di flat tax a favore dei lavoratori"."Non possiamo - ha sottolineato Boccia - rimettere in discussione le regole del gioco con ogni cambio di governo. Altrimenti perdiamo credibilità e investitori". Per quanto riguarda l'Ilva di Taranto, Boccia ha ricordato che "essa serve a tutta l'industria italiana". Il presidente di Confindustria ha infine sottolineato l'importanza "di rimettere al centro dell'attenzione le dotazioni infrastrutturali che sono un elemento determinante della nostra economia".