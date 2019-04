Chicago Boeing: 737 Max resteranno a terra ancora per settimane

Gli aerei 737 Max di Boeing rimarranno a terra ancora per settimane dopo che la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti ha annunciato che il produttore continua a lavorare per una soluzione al software. Boeing aveva annunciato che avrebbe presentato la correzione alla Faa la settimana scorsa ed aveva riunito centinaia di rappresentanti dell'industria mercoledì scorso per dimostrare i cambiamenti del software.Il Faa ha annunciato che Boeing sta lavorando per mettere a punto il nuovo software che sarà pronto nelle prossime settimane per poi essere approvato. Il tempo è necessario per il lavoro supplementare da parte di Boeing come risultato di una revisione in corso del sistema di controllo di volo 737 Max per garantire che Boeing abbia identificato e opportunamente affrontato tutte le questioni pertinenti.Una volta ricevuta la Faa sottoporrà la documentazione completa di Boeing ad una rigorosa revisione della sicurezza. La Faa non approverà il software per l'installazione finché l'agenzia non sarà soddisfatta della presentazione. Il 10 marzo, un velivolo Boeing 737 Max 8 operato da Ethiopian Airlines si è schiantato poco dopo il decollo, uccidendo tutte le 157 persone a bordo. Il 737 Max 8 è l'aereo più venduto della Boeing.