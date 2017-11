Nel parco della Montagnola Bologna, troupe di Striscia aggredita nel parco dello spaccio L'inviato Vittorio Brumotti, con due cameraman, aveva filmato alcune cessioni di stupefacente, a quanto pare fingendosi un potenziale cliente. Quando il cronista si è svelato è stato affrontato da una decina di stranieri, che gli hanno sottratto le telecamere

Si è aperta la caccia agli spacciatori che ormai sono spacciati ! #chispacciaespacciato grazie a voi che ci segnalate ! @striscia_official @brumottistar #cocaina tour #nococaine #italy #tvshow ringrazio anche i miei valorosissimi cameramen che mi seguono nelle nottate più estreme ! Un post condiviso da 100%BRUMOTTI! stuntman (@brumottistar) in data: 3 Nov 2017 alle ore 06:15 PDT

Una troupe della trasmissione Striscia la Notizia è stata aggredita e rapinata nel parco della Montagnola di Bologna, durante la realizzazione di un servizio sullo spaccio di droga nella zona. L'inviato Vittorio Brumotti, con due cameraman, aveva filmato alcune cessioni di stupefacente, a quanto pare fingendosi un potenziale cliente. Quando il cronista si è svelato è stato affrontato da una decina di stranieri, che gli hanno sottratto le telecamere.Dopo l'aggressione gli stranieri sono riusciti ad allontanarsi facendo perdere le tracce. Poco dopo sono intervenuti i Carabinieri, chiamati dallo stesso inviato di Striscia la Notizia, che hanno avviato le indagini, per ora contro ignoti, per rapina in concorso.