Il Gip non convalida il fermo degli altri cinque Bomba di Firenze, solo uno dei sei anarchici arrestati resta in carcere

Dei sei anarchici fermati a Firenze giovedì scorso nell'operazione per le indagini sull'ordigno rudimentale che ferì gravemente un artificiere della polizia il Capodanno scorso e per il lancio di molotov contro la caserma dei carabinieri di Rovezzano il 21 novembre scorso, ne rimane in carcere solo uno.Il Gip oggi non ha infatti convalidato il fermo per gli altri cinque, non rilevando l'esistenza nei loro confronti di gravi indizi. Il gip ha convalidato il fermo solo di Salvatore Vespertino, 30 anni, nato a Nuoro ma gravitante a Firenze, per il quale è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere. Vespertino è ritenuto dall'accusa colui che confezionò l'ordigno esploso a Capodanno, dopo essere stato lasciato davanti a una libreria di Casapound a Firenze, ferendo gravemente l'artificiere Mario Cece: suo il Dna estrapolato dalla scientifica della polizia da una traccia biologica rilevata su un frammento di scotch sul luogo dell'esplosione.Non sono stati invece convalidati i fermi di Nicola Almerigogna, 34 anni e Giovanni Ghezzi, 31, per l'accusa coinvolti nell'episodio dell'ordigno di Capodanno, e quelli di Micol Marino, 30 anni, Marina Porcu, 34 e Sandro Carovac, 33 anni, che gli investigatori - le indagini sono state fatte da Digos e Ros - accusavano dell'azione alla caserma dell'arma a Rovezzano.L'operazione di giovedì scorso - con anche il blitz nell'immobile ritenuto una sorta di quartiere generale degli anarchici a Firenze, 'La riottosa' al Galluzzo - aveva portato anche al fermo di altre due persone, bloccate una nel Salento, l'altra a Roma: per loro udienza di convalida a Lecce e nella capitale.Oggi in occasione dell'udienza di convalida nel carcere fiorentino di Sollicciano c'è stato anche un nuovo presidio di anarchici, circa una decina di persone, dopo quello tenuto ieri sera, quando davanti al penitenziario si erano radunate una sessantina di persone.