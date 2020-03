Passo Corese Incubo pacchi bomba, nuovo plico recapitato nel Reatino Decimo plico esplosivo consegnato in provincia di Rieti, i pacchi bomba avrebbero tutti le stesse caratteristiche di realizzazione

Immagine di repertorio

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Un nuovo pacco bomba sospetto è stato isolato in provincia di Rieti, a Passo Corese, località sulla Via Salaria a 40 km da Roma. Sale così a 10 il numero dei plichi esplosivi spediti per posta.Il sospetto plico esplosivo, simile a quelli recapitati nei giorni scorsi a Roma e nel Lazio, è stato individuato ed isolato nel pomeriggio nel paese del Reatino.Secondo quanto appreso da fonti investigative la busta, recapitata ad una famiglia del posto, ha mostrato un assemblaggio simile a quelle che nei giorni scorsi sono state rinvenute in alcune abitazioni di Roma e del Lazio, in alcuni casi esplodendo e ferendo i destinatari.I destinatari del plico resosi conto della natura sospetta del pacco hanno immediatamente chiamato i Carabinieri, che a loro volta hanno allertato i colleghi del Reparto Artificieri. Giunti sul posto, i militari hanno isolato e disinnescato il plico.All'inizio della settimana tre pacchi sospetti sono stati intercettati fra le province di Roma e Viterbo del tutto simili a quelli già recapitati nella Capitale che hanno provocato tre feriti. I plichi sono stati segnalati nei Centri di smistamento di Fiumicino, Castel Madama e Ronciglione.In precedenza altri plichi esplosivi sono stati inviati e recapitati, l'ultimo nell'abitazione di un portiere di Palombara Sabina, in provincia di Roma, che lavora in un palazzo di lusso a Ponte Milvio, nella Capitale. I plichi avrebbero le stesse caratteristiche di realizzazione.Al momento si indaga ed è stato aperto un fascicolo presso la Procura di Roma per attentato con finalità di terrorismo e lesioni personali.Si segue la pista anarchica e dei movimenti antimilitaristici ma non si escludono altre ipotesi investigative.