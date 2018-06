Malagiustizia Bonafede al Palagiustizia di Bari: "Non serve commissario per tendopoli" "La giustizia non può fermarsi, non possiamo tornare indietro"

"Io non sono contrario alla normativa d'urgenza, però sono contrario alla politica emergenziale, che individua un soggetto plenipotenziario. Questa situazione del commissario avviene difronte all'inerzia del ministro, siccome il ministro non è inerte, non c'è nessun motivo di nominare un commissario". Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ai cronisti, al termine della visita alla tendopoli allestita nel parcheggio del Palagiustizia di via Nazariantz, a Bari. "Io ci metto la faccia - aggiunge -, mi prendo la responsabilità di guidare questo percorso, anche con normativa d'urgenza quando sarà necessario".



"C'è un'urgenza e c'è un'emergenza, valuterò nelle prossime ore se con un decreto legge si può intervenire immediatamente per sospendere i termini" dei procedimenti "e quindi smantellare la situazione delle tende, perché in questo momento ci sono udienze di rinvio che sono necessarie", ha aggiunto il ministro.

"In questo momento ci sono udienze di rinvio che sono necessarie" continua il ministro che è stato accolto da Antonio Decaro, sindaco di Bari che ha risposto alla visita: "Ho innazitutto ringraziato il ministro a nome mio e della città. Aveva preso l'impegno qualche giorno fa di occuparsi di questa vicenda - continua il primo cittadino - la situazione è complicata e confusa. Il ministro non sa se sarà dichiarata la situazione di emergenza ma nelle prossime ore farà delle valutazioni sulla base della visita".Il ministro ha anche predisposto una ricerca di mercato per individuare un immobile per una soluzione "ponte", in attesa di realizzare il polo della giustizia. "Se la soluzione dovessere richiedere alcuni mesi - ha continuato Decaro - saremo in uno stato di emergenza, dovremo rispondere con una soluzione emergenziale perché non si può interrompere la giustizia".



Sull'emergenza del Palagiustizia di Bari era intervenuto il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini: "Per risolvere la situazione a Bari, dove i magistrati e il personale degli uffici giudiziari sono costretti a lavorare sotto alle tende a causa del pericolo che rappresenta la struttura dell'edificio di via Nazariantz, occorre uno strumento di urgenza". Il comune ha revocato l'agibilità dell'immobile di via Nazariantz, sede della procura e del tribunale penale di Bari, dando il termine di 90 giorni per lo sgombero dell'immobile.



"Questa è una città che sta combattendo con 16 clan criminali - ha concluso il sindaco - e li ha decapitato grazie all'azione della magistratura e delle forze dell'ordine. La città ha reagito, commercianti e imprenditori hanno denunciato estorsioni: non vogliamo tornare indietro".