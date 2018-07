Saldi Boom di richieste per personal shopper e consulenti d'immagine Questa professione si sta diffondendo anche in Europa negli ultimi anni, ma con alcune differenze rispetto al modello americano. Infatti, quest’ultimo offre servizi online e consulenze rapide anche tramite skype

Con l'arrivo dei saldi, è boom di richieste per personal shopper o a curatori d'immagine per avere il consiglio giusto sui capi o gli accessori da acquistare. Non esiste un cliente tipo che si rivolge agli esperti del settore. Si va da manager, sportivi, showgirl a persone comuni quali insegnanti, impiegati, casalinghe che vogliono sentirsi in armonia con se stessi dedicando del tempo alla propria immagine. I costi per una consulenza di due ore si aggira intorno ai 150 euro. Ma si possono superare i 1000 euro per un percorso di rimodellamento del proprio look.La nuova professione del personal shopper è in ascesa in tutto il mondo. Il personal shopper è una figura professionale, sempre più richiesta. Questa figura è nata, alla fine degli anni ottanta, negli Usa, come servizio di guida agli acquisti per una élite, e si è evoluta tanto da essere presente, oggi, anche nei centri commerciali e addirittura nei piccoli negozi. Questa professione si sta diffondendo anche in Europa negli ultimi anni, ma con alcune differenze rispetto al modello americano. Infatti, quest’ultimo offre servizi online e consulenze rapide anche tramite skype.