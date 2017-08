​Borsa: Europa sempre in ribasso, Madrid -1% Migliora leggermente Milano ma resta in negativo (-0,55%)

Continua in ribasso la giornata della piazze di Borsa europee, una tendenza rappresentata dal -0,8% che registra l'indice Euro Stxx 50.A far peggio è sempre Madrid, dove l'Ibex cede oltre un punto percentuale, come il Cac 40 a Parigi. Male anche Londra (-0,9%), e Francoforte (-0,4%).Milano migliora lievemente, ma resta in terreno negativo (-0,55%). In ribasso sempre Stm (-1,9%), Cnh (-1,85%), Unipol (-1,57%), Tim (-1,5%), Mediaset (-1,4%), Mediolanum (-1,5%) e Fca (-1,48%). In positivo invece Ubi (+1,4%), Bper (+0,8%) e Banco Bpm (+0,4%).Aggiornamento ore 13,00