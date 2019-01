Mercati ​Borse europee in netto rialzo nonostante il tonfo di Apple

di Marzio QuaglinoL’annuncio del taglio delle stime da parte di Apple ha fatto precipitare il titolo che ha perso il 10% trascinando al ribasso anche le borse statunitensi. Cambio di segno però stamane sulle piazze asiatiche, con l’eccezione di Tokyo (-2,26%) che nella sua prima seduta dell’anno si è riallineata agli altri mercati.A far ripartire gli acquisti la notizia della ripresa dei negoziati sui dazi tra Stati Uniti e Cina e l’arrivo di alcuni dati economici positivi sempre dall'estremo Oriente. Così in Europa Milano sale dell’1,26%, leggermente meglio di Londra Francoforte e Parigi i cui progressi non arrivano al punto percentuale.In Piazza Affari, mentre resta fermo il titolo Carige, recupera St Microelectronics (0,93%) dopo gli 11 punti percentuali persi ieri per il tonfo di Apple.Situazione più tranquilla sul mercato dei titoli di Stato dopo il balzo di ieri dello spread. Il differenziale con i Bund tedeschi scende a 265 punti base per effetto del calo del rendimento del Btp decennale al 2,82%.Continua a salire il pezzo dell’oro, acquistato come bene rifugio, ma anche utilizzato ancora massicciamente dalle banche centrali. Il metallo giallo viene trattato a 1.293 dollari l’oncia, sui massimi da sei mesi e mezzo a questa parte.Sul mercato valutario l’euro si rafforza sul dollaro con un cambio tornato a quota 1,14.