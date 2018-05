Per la prima volta al vertice della Borsa di New York c'è una donna Stacey Cunningham, attuale Chief Operating Officer, venerdì succederà a Thomas Farley come numero uno del Nyse

Condividi

Per la prima volta in 226 anni di storia, il New York Stock Exchange (Nyse), la più grande Borsa valori del mondo, ha nominato una donna presidente. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, Stacey Cunningham, attuale Chief Operating Officer, venerdì succederà a Thomas Farley come numero uno del Big Board, come è soprannominata la Borsa di New York, diventando il suo 67esimo presidente. E' la seconda donna ad assumere il comando di un operatore di Borsa Usa dopo che nel gennaio del 2017 Adena Friedman si è insediata come amministratore delegato del listino tecnologico Nasdaq, il secondo più grande mercato azionario del mondo.Attuale Chief operating officer (Coo), la Cunningham, 43 anni, è arrivata al Nyse nel 1994 per uno stage estivo. All'epoca, il bagno delle donne era al settimo piano, ricavato dove prima c'era la stanza con i telefoni. A disposizione degli uomini invece spazi sontuosi, ha raccontato la presidente designata in un'intervista, con divani e un inserviente fisso. Oggi non ci sono differenze. Dopo due anni di tirocinio, la Cunningham è sbarcata sul 'floor', prima come impiegata e poi come 'specialist', ovvero come intermediario con funzioni di market making. Dal 2007 al 2012 ha lavorato al Nasdaq - ora guidato da un'altra donna, Adena Friedman dal gennaio 2017 - per poi tornare al Nyse dove in meno di un anno è stata promossa a capo delle vendite, del management delle ralazioni e poi Coo nel 2015. In un recente discorso, all'inizio dell'anno ha indicato come sua fonte di ispirazione Mauriel Siebert che nel 1968 fu la prima prima donna, e per 10 anni anche l'unica, membro del New York Stock Exchange. Fu proprio per la Siebert che la stanza dei telefoni venne trasformata in bagno per le donne.