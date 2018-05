Mercati ​Borsa timida spread volatile

di Paolo GilaNell’attesa di novità istituzionali gli investitori sono tornati a investire - ma solo a corrente alternata - su titoli di stato e listino azionario. Piazza Affari in mattinata era arrivata a guadagnare oltre un punto ma a metà seduta si presenta con un guadagno più limitato, dello 0,15%. Lo spread, che si era ridotto a 266 punti base si è riportato a 277, ancora distante però dai 291 punti a cui si era fermato ieri sera.Timidi i riacquisti sui bancari e sugli industriali, che restano contrastati, come del resto le borse europee che si muovono in ordine sparso.Sul versante dei cambi l’euro si apprezza e contro dollaro viene indicato a 1,16 e 10.