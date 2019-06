Piazza Affari maglia rosa, spread giù

Condividi

di Michela Coricelli Apertura positiva per Wall Street. I mercati scommettono su un possibile taglio dei tassi negli Stati Uniti per far fronte alla guerra commerciale. Eventuali stimoli monetari spingono i listini: Dow Jones e Nasdaq in rialzo di quasi un punto. Dopo il dato sull'inflazione dell'eurozona, anche nel Vecchio Continente gli investitori sembrano prendere in considerazione l'ipotesi di stimoli monetari. Borse tutte positive: Milano la migliore a +1,5%, seguita da Francoforte a +1,1%, Parigi a +0,37% e Londra più debole a +0,16%. Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco scende nettamente a 271 punti base, con il rendimento del nostro decennale in calo al 2,50%. L'euro si rafforza e si scambia a 1,1240 contro il dollaro.