Borse Bene Milano e Londra, giù lo spread

Condividi

di Paolo Gila Le prospettive di una soluzione tra Roma e Bruxelles per i nostri conti pubblici hanno ridotto lo spread Btp/Bund a 222 punti base con il rendimento dei nostri decennali all’1 e 85%.Bene anche Piazza Affari, che ha guadagnato lo 0,65% con acquisti sui titoli delle società erogatrici di servizi, in calo gli industriali legati agli impianti. La migliore piazza è stata Londra con un apprezzamento dello 0,82%. Piatte invece e poco sopra la parità Francoforte e Parigi.Poco sotto il livello di neutralità si trovano alle 17 e 30 il Dow Jones e il Nasdaq, segno di un clima di attesa a New York. Euro contro dollaro intorno a quota 1 e 13.