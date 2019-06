Mercati Borse caute, attesa per le banche centrali

di Paolo Gila Borse europee in coro sulla linea di neutralità. C’è attesa per il discorso di Mario Draghi e per il vertice della Fed in calendario a metà settimana. Gli scambi sono limitati alle ricoperture o agli alleggerimenti da parte dei grandi investitori istituzionali, per cercare di chiudere la seduta in parità e senza perdite. Milano segna +0,05%, in calo lo spread btp/bund a 254 punti base, mentre l’oro resta alto, a 1339 dollari l’oncia, pari a poco più di 38 euro il grammo. L’euro è indicato a quora 1,12 e 40 contro dollaro.