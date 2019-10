Mercati Borse più caute sui dazi. Spread sotto i 140 punti

di Marzio Quaglino Dopo il netto rialzo di venerdì, le borse europee hanno chiuso in calo in attesa che l’accordo tra Cina e Stati Uniti sui dazi venga messo nero su bianco. Con le piazze statunitensi incerte in avvio, Milano ha chiuso con una flessione dello 0,30%. Negative anche Londra (-0,46%), Francoforte (-0,20%) e Parigi (-0,40%).Sul listino di Piazza Affari settori in odine sparso. Il giudizio di una banca d’affari penalizza Tenaris (-2,64%), mentre in decisa controtendenza Juventus (+2,53%).Sul mercato dei titoli di Stato lo spread è sceso sotto i 140 punti base con il rendimento del Btp decennale allo 0,91%.Tra le valute, sembra fermarsi il recupero dell’Euro sul Dollaro con il cambio a 1,1025.