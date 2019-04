Borse contrastate, debole l’euro

di Paolo Gila Seduta contrastata per le principali borse europee, che hanno risentito delle prese di beneficio e dell’apertura debole di Wall Street nel pomeriggio, con il Dow Jones e il Nasdaq in leggero calo. Londra ha ceduto lo 0,68%, Parigi lo 0,28%. Milano la peggiore ha lasciato sul terreno lo 0,79% con vendite generalizzate ma che hanno colpito soprattutto bancari ed energetici.Il prezzo del petrolio Wti è ora a 66,60 dollari il barile. In questo quadro è andata controtendenza Francoforte, che ha guadagnato lo 0,63% grazie agli acquisti su alcuni titoli tra cui Sap. Sul mercato secondario dei titoli di stato, lo spread btp/bund è ora a 263 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 62%. Euro più debole contro dollaro, ha bucato anche la quota di 1 e 12 scivolando a 1,11 e 90.