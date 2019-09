Mercati Borse contrastate, euro in calo

di Paolo Gila Chiusura contrastata e in ordine sparso per le borse europee che, dopo un avvio incerto, avevano tuttavia manifestato ampi livelli di guadagno sino a contrarsi nel pomeriggio con l’atteggiamento ondivago di Wall Street. Londra ha ceduto lo 0,26%. Francoforte ha guadagnato lo 0,08%. La migliore è stata Parigi che si è apprezzata dello 0,56%. Milano ha chiuso a -0,02%. Acquisti su alcuni bancari, ancora in crescita Atlantia, deboli Pirelli, Fiat e Buzzi. Lo spread è salito fino a 143 punti base con il rendimento dei nostri decennali allo 0,91%. Debole l’euro, scivolato a quota 1 e 10 contro dollaro.