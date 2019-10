​Borse contrastate, piatta Wall Street

di Paolo GilaDopo il tonfo registrato ieri, le borse europee hanno cercato di rialzare la testa, ma l’obiettivo è stato raggiunto solo in parte e nella mattinata. Nel pomeriggio infatti, complice anche l’avvio in leggero calo di Wall Street (Dow Jones – 0,12%) i listini del Vecchio Continente si presentano in ordine sparso. Francoforte è chiusa per festività. Londra cede l’1,01%, Parigi guadagna lo 0,27%.Milano cresce dello 0,11% con acquisti sui bancari e sui tecnologici. In calo gli industriali. Lo spread btp/bund è a 151 punti base con il rendimento dei nostri decennali allo 0,94%.Cambio euro/dollaro a 1,09 e 45.