Mercati ​Borse deboli e contrastate, in leggero calo Milano. Commento di chiusura

Condividi

di Paolo Gila L’andamento debole e incerto di Wall Street nel pomeriggio (Dow Jones e Nasdaq rispettivamente in calo dello 0,10% e dello 0,35% alle 17 e 30) ha influenzato le borse europee come Londra, Parigi e Francoforte, che hanno chiuso in calo di circa mezzo punto.Milano ha chiuso invece con una flessione dello 0,18%. Tra i titoli più apprezzati ci sono stati gli energetici, grazie al prezzo del petrolio che si mantiene elevato (Brent a 64 dollari il barile).Sul versante dei cambi l’euro si è indebolito contro dollaro e viene scambiato a 1,15 e 65.