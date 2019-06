Borse deboli, giù le banche

di Sabrina Manfroi Avvio debole per le borse europee, che restano in attesa delle decisioni delle banche centrali . Milano cede lo 0,43%, Parigi -0,2%, Francoforte -0,6%, piatta Londra. A Piazza Affari predominanza di vendite: Stm maglia nera -2,3%, Buzzi -2%. Male le Banche; Unicredit e Intesa Sanpaolo -1%. In luce Creval, +3%, dopo il piano industriale. Lo spread si porta a 252 punti base, il rendimento decennale e' al 2,27%. Si ferma la frenata delle immatricolazioni di auto in Europa che a maggio salgono dello 0,04% dopo 8 mesi di flessioni. Euro debole su dollaro a 1,1240