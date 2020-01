Mercati Borse deboli, giù oro e petrolio

Condividi

di Michela Coricelli Tutti in attesa di mercoledì, gli investitori di tutto il mondo aspettano la firma della prima fase dell'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Cina.Nel frattempo le borse si muovono in ordine sparso.Nonostante l'apertura positiva di Wall Street con il Dow Jones a +0,18% e il Nasdaq a +0,33%, le piazze europee non migliorano.Milano cede lo 0,70%, Francoforte lo 0,43% e Parigi lo 0,22%. Londra è praticamente piatta.Anche se le tensioni geopolitiche non si sono dissolte in Medio Oriente, la mancata escalation bellica al momento placa le quotazioni dei beni rifugio. L'oro vale 1.550 dollari l'oncia. E anche per quanto riguarda il petrolio, prezzi in calo con il brent sotto i 65 dollari al barile e il greggio americano sotto i 59 .