​Borse deboli, resiste Milano. Giù lo spread

Condividi

Milano

di Paolo GilaAnche Wall Street ha aperto in calo, con l’indice Dow Jones a -1% e il Nasdaq a -0,5%. La situazione in Europa resta inalterata, con Londra Parigi e Francoforte in flessione tra lo 0,20 e lo 0,40% mentre Milano ha recuperato e viaggia poco sopra la parità.In calo ancora lo spread btp/bund, che scende a 159 punti base, con il rendimento dei nostri decennali allo 0,89%.L’euro si cambia a 1,09 e 45 contro dollaro e a 0,91 contro sterlina.